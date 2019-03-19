В Ростове-на-Дону 1 июля может повыситься стоимость проезда в автобусах

СЕГОДНЯ 22:16 2019-03-19T22:34:39+03:00

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В ходе пресс-конференции директора Департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофора Ермашова журналисты подняли вопрос очередного повышения стоимости проезда в автобусах южной столицы. Руководителю ведомства напомнили, что с 1 июля в городской транспорт нужно будет установить новое оборудование (тахограф, ЭРА-ГЛОНАСС, фискализация), и стоимость одного такого комплекта составит около 115 тысяч рублей. Представителей СМИ интересовало: не подорожает ли проезд в связи с этим.

- Мы не инициируем рассмотрение тарифов, этим занимаются перевозчики. Но да, у транспортников в этом году будут дополнительные расходы, которые создадут внешние предпосылки для повышения тарифа. В каком размере - мы не знаем. Но, скажу сразу, это объективная реальность. Мы, конечно, рассматриваем ситуацию и стараемся предусмотреть возможные решения, - прокомментировал Ермашов.

На пресс-конференции говорилось также о планах на текущий год установить в ростовских автобусах удаленное диспетчерское управление в виде консоли с экраном или планшета. Данная техника позволит водителям самостоятельно проверять свое соответствие графику движения.

ИСТОЧНИК KP.RU