Москву и Ростов-на-Дону свяжет речной круизный лайнер

СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-21T15:42:28+03:00

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Первый произведенный в России речной круизный лайнер спустят на воду уже в текущем году. Об этом сообщает компания "Морское инженерное бюро". 4-ярусный теплоход модели PV300 сейчас собирают в Нижнем Новгороде, он будет обладать всеми атрибутами пятизвездочного отеля и перевозить по 342 пассажира за рейс. На борту гостей ждут комфортабельные каюты, рестораны, конференц-залы, SPA-центр, тренажерный зал, обзорный музыкальный салон и бар с открытой террасой. Судно планируется использовать на маршрутах "Москва – Санкт-Петербург" и "Москва – Астрахань – Ростов-на-Дону". Создатели лайнера говорят, что хотят возродить речное судоходство в России.

Длина корабля - 141 метр, ширина - 16 метров. Все каюты будут иметь собственные "французские" балконы (аналог лоджии) и сейфы. Пассажирам будет доступны спутниковое ТВ и Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU