2019-03-21T17:57:55+03:00
Победа

Дончане выбирают название военного музея на "Самбекских высотах"

Голосование идет до 25 марта
Илья БОГОМОЛОВ
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В состав будущего комплекса войдут уже существующий мемориал и площадка с военной техникой. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел СапрыкинВ состав будущего комплекса войдут уже существующий мемориал и площадка с военной техникой. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин
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В Ростовской области проходит голосование за название строящегося музея на «Самбекских высотах». Жителям региона предложено выбрать два понравившихся варианта из шести предложенных:

- «Донской рубеж»;

- «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»;

- «Высота народной памяти»;

- «Донские страницы войны»;

- «Огненные рубежи Ростовской области»;

- «Прими поклон, Великая Победа».

Голосование проходит на сайте благотворительного фонда «Самбекские высоты» и в социальной сети «ВКонтакте» до 25 марта. Пока что лидируют первые два названия.

В правительстве региона отметили, что строительная готовность здания музея сейчас составляет 55%. Уже выполнена подземная часть строения, идет устройство железобетонных колонн первого этажа и укладка кирпичных перегородок. Военно-историческая экспозиция, административно-бытовой корпус и гараж готовы на 70%. У объекта имеется свое котельная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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