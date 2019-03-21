Дончане выбирают название военного музея на "Самбекских высотах"

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-21T17:57:55+03:00

В состав будущего комплекса войдут уже существующий мемориал и площадка с военной техникой. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин

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В Ростовской области проходит голосование за название строящегося музея на «Самбекских высотах». Жителям региона предложено выбрать два понравившихся варианта из шести предложенных:

- «Донской рубеж»;

- «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»;

- «Высота народной памяти»;

- «Донские страницы войны»;

- «Огненные рубежи Ростовской области»;

- «Прими поклон, Великая Победа».

Голосование проходит на сайте благотворительного фонда «Самбекские высоты» и в социальной сети «ВКонтакте» до 25 марта. Пока что лидируют первые два названия.

В правительстве региона отметили, что строительная готовность здания музея сейчас составляет 55%. Уже выполнена подземная часть строения, идет устройство железобетонных колонн первого этажа и укладка кирпичных перегородок. Военно-историческая экспозиция, административно-бытовой корпус и гараж готовы на 70%. У объекта имеется свое котельная.

ИСТОЧНИК KP.RU