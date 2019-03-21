Дончане выбирают название военного музея на "Самбекских высотах"
В Ростовской области проходит голосование за название строящегося музея на «Самбекских высотах». Жителям региона предложено выбрать два понравившихся варианта из шести предложенных:
- «Донской рубеж»;
- «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»;
- «Высота народной памяти»;
- «Донские страницы войны»;
- «Огненные рубежи Ростовской области»;
- «Прими поклон, Великая Победа».
Голосование проходит на сайте благотворительного фонда «Самбекские высоты» и в социальной сети «ВКонтакте» до 25 марта. Пока что лидируют первые два названия.
В правительстве региона отметили, что строительная готовность здания музея сейчас составляет 55%. Уже выполнена подземная часть строения, идет устройство железобетонных колонн первого этажа и укладка кирпичных перегородок. Военно-историческая экспозиция, административно-бытовой корпус и гараж готовы на 70%. У объекта имеется свое котельная.
ИСТОЧНИК KP.RU