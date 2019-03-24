2019-03-24T09:59:26+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону снесли здание школы №32 в Рабочем городке

На этом месте построят новое учебное учреждение
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ростове-на-Дону началась реконструкция школы № 32 в Рабочем городке. Исходя из состояния здания 1935 года, было решено его практически полностью снести, чтобы на этом месте построить новое.

- Согласно муниципальному контракту, срок реконструкции объекта составляет 14 месяцев, с окончанием работ в I квартале 2020 года, - рассказали в администрации города.

Согласно проекту, школа будет иметь пятиугольную форму со спортивной площадкой во дворе, отдельными блоками выделены рекреация с кабинетами информатики и отсек кабинетов младших классов, а также комбинированная столярно-слесарная мастерская и кабинет домоводства; спортивный зал с раздевалкой и тренерской, хореографический класс для дополнительных занятий.

Новое здание рассчитано на 290 учащихся.

Напомним, в настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы по реконструкции Лицея №20 имени В.П. Поляничко по улице Металлургической 100.

Школа будет иметь пятиугольную форму. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Школа будет иметь пятиугольную форму.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

ИСТОЧНИК KP.RU

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