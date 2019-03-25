2019-03-25T16:07:00+03:00
Рыбалка

Шамайка, тарань, судак: новые штрафы за вылов в Ростовской области

В эфире радио "КП" специалисты озвучили новые штрафы за вылов шамайки, тарани и судака
Моргунов Сергей
Поделиться:
Запрет на вылов тарани действует до 30 апреляЗапрет на вылов тарани действует до 30 апреляФото: Владимир ДУБРОВСКИЙ
Изменить размер текста:

В эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" (89.8 FM) специалисты озвучили новые штрафы за вылов шамайки, тарани и судака в Ростовской области.

- Шемая остается в Красной книге, - резюмировал начальник службы государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания Азово-черноморского ВНИРО Олег Стрельченко. - Таксируется она по приказу №724 – 420 рублей за одну рыбку, независимо от размера. За самку придется заплатить двойной размер. Мы проводим беседы, объясняем, предупреждаем. Вступило в силу постановление правительства Российской Федерации № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам». В нем таксы на незаконный вылов намного выше, чем это было в прежде. Для сравнения – тарань стоила 25 рублей, в этом году – 500 рублей. Но есть нюанс – тарань запрещена к вылову с 15 марта по 30 апреля. Она тарифицируется вдвойне, то есть одна рыбка стоит 1 000 рублей.

Также радиослушателям напомнили, что действует запрет за вылов судака.

- Мы закрыли азовского полупроходного судака для рыболовства, - сказал начальник службы нормативно-правового регулирования рыболовства международной образовательной деятельности Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Сергей Дудкин. - Ни одного экземпляра судака легально не может быть поймано. Он запрещен и для промышленного, и для любительского отлова до момента восстановления, в Красную книгу его вносить не предлагается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Коммунальный беспредел»: В Ростове-на-Дону неизвестные срубили здоровое дерево
«Это фото — лучшее, что я видел за последние несколько лет»: Поклонники оценили семейный снимок Виктории Лопыревой
«Говорящий попугай и гардеробная»: Третья жена Тарасова рассказала, о чем мечтала в детстве
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном топе сразила поклонников
В Новочеркасске накрыли цех, где разливали "левый" алкоголь
«Вот это растяжка!»: «Русская русалка» Влада Чигирева продемонстрировала идеальный шпагат
Назначена или нет: Светлану Камбулову якобы повысили до заместителя градоначальника Ростова-на-Дону
«Собака похожа на маму»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала фото с гламурным псом
«Ну просто цветочная богиня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова предстала в одежде из роз
«Ловите, мужики, скорей»: Фото похудевшей пловчихи Юлии Ефимовой в купальнике набирает тысячи лайков
В Ростове-на-Дону обсудили перспективы развития молодежного самоуправления
В Ростове-на-Дону после субботника вывезли больше 660 тонн мусора
Отключение света в Ростове-на-Дону 26 марта 2019: где и когда
Погода на неделю 25-31 марта 2019 в Ростове-на-Дону: минусовые температуры, сильный ветер и снег с дождем
В Ростове-на-Дону таксист помог пассажиру донести вещи, а потом обокрал
В Таганроге будут судить мужчину, который зарезал двух пенсионерок
В Суворовском на перекрестке иномарка снесла дорожный знак, столкнувшись с другой машиной
В Батайске женщина со стаффордом бросилась защищать попавшего в аварию водителя от сотрудников полиции
Министр строительства России посетил жилой комплекс группы компаний «ЮгСтройИнвест»
На Дону проверяют больницу из-за выброшенных на свалку документов пациентов
30 марта у жителей Ростова-на-Дону будут принимать опасные отходы: лампы, батарейки, термометры
В поселке Глубокий построят новое здание школы
В Ростове-на-Дону более пяти тысяч жителей приняли участие в субботнике
"Дикий ангел" Наталия Орейро прилетела в Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону грабитель избил продавца из-за сотового телефона
Чиновники провели рейд: в Ростове-на-Дону оштрафовали 15 водителей, которые парковали машины на тротуаре