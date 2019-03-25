Шамайка, тарань, судак: новые штрафы за вылов в Ростовской области

СЕГОДНЯ 15:54 2019-03-25T16:07:00+03:00

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В эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" (89.8 FM) специалисты озвучили новые штрафы за вылов шамайки, тарани и судака в Ростовской области.

- Шемая остается в Красной книге, - резюмировал начальник службы государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их обитания Азово-черноморского ВНИРО Олег Стрельченко. - Таксируется она по приказу №724 – 420 рублей за одну рыбку, независимо от размера. За самку придется заплатить двойной размер. Мы проводим беседы, объясняем, предупреждаем. Вступило в силу постановление правительства Российской Федерации № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам». В нем таксы на незаконный вылов намного выше, чем это было в прежде. Для сравнения – тарань стоила 25 рублей, в этом году – 500 рублей. Но есть нюанс – тарань запрещена к вылову с 15 марта по 30 апреля. Она тарифицируется вдвойне, то есть одна рыбка стоит 1 000 рублей.

Также радиослушателям напомнили, что действует запрет за вылов судака.

- Мы закрыли азовского полупроходного судака для рыболовства, - сказал начальник службы нормативно-правового регулирования рыболовства международной образовательной деятельности Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Сергей Дудкин. - Ни одного экземпляра судака легально не может быть поймано. Он запрещен и для промышленного, и для любительского отлова до момента восстановления, в Красную книгу его вносить не предлагается.

ИСТОЧНИК KP.RU