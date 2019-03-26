В Ростове-на-Дону из подземного перехода на Нагибина заставили убрать торговые ларьки

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-26T14:21:32+03:00

В октябре прошлого года ростовчане даже создали Интернет-петицию на тему неудобств, которые вынуждены были терпеть. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

В октябре прошлого года ростовчане даже создали Интернет-петицию, где пожаловали на "не пройти - не проехать"

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Победой закона закончилась битва за подземный переход на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону, что находится напротив популярного торгово-развлекательного центра.

Там заставили убрать ларьки. Как рассказали журналистам в прокуратуре, речь идет о порядка 15 торговых точках, которые не были как положено отображены в документах. А раз их нет на бумаге, значит и на деле быть не должно.

Более того, в том самом переходе торговые киоски вообще не предусмотрены, а их наличие, в числе прочего, создает еще и угрозу пожарной безопасности горожан и гостей города. В итоге, суд встал на сторону прокуратуры.

К слову, убрать те самые ларьки ростовчане активно просили еще с октября прошлого года. Была даже создана Интернет-инициатива на эту тему. Жители говорили, что после их установки проход по переходу стал проблемой для местных жителей, не говоря уже о мамочках с колясками, для которых пробираться сквозь раскрытые двери стало бы вообще чем-то нереальным. А еще в жалобе была указана просьба, установить рельсы для колясок на лестнице, ведущей в переход.

ИСТОЧНИК KP.RU