2019-03-27T10:48:39+03:00
Авто

Возле "Ростов-Арены" ограничат движение в день матча, 30 марта

Госавтоинспекция призывает автомобилистов заранее планировать свои маршруты
Илья БОГОМОЛОВ
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Возле "Ростов-Арены" снова будет ограничено движение.Возле "Ростов-Арены" снова будет ограничено движение.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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В эту субботу, 30 марта, футбольный клуб "Ростов" примет на домашней арене ФК "Урал" в рамках 21 тура Российской Премьер-Лиги. Начало матча - в 19 часов. В связи с этим возле стадиона будет традиционно ограничено движение транспорта.

Как сообщает Госавтоинспекция Ростовской области, с 16:30 до 23:00 будет ограничено движение по съезду с южного подъезда к городу (продолжение Ворошиловского моста) на магистральную улицу, идущую к югу от стадиона, а с 21:00 до 23:00 - по самой этой улице.

С 15:00 до 23:00 будет полностью прекращено движение транспорта по западному и восточному проездам "Ростов Арены".

Добавим, что "Урал" гораздо ниже "Ростова" в турнирной таблице. 30 марта команды рассудит рефери Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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