В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску Героя России Игоря Груднова
В Ростове-на-Дону стало на одну мемориальную доску больше. Новую открыли 26 марта на фасаде штаба территориального объединения Росгвардии, увековечив память о Герое России генерал-полковнике Игоре Груднове, который до момента своей скоропостижной кончины 11 октября 2018 был командующим Восточным округом Росгвардии. Офицер похоронен на Северном кладбище Ростова.
- Этот мемориальный знак – отражение безмерного уважения военнослужащих Южного округа Росгвардии к судьбе и свершениям отважного офицера, мудрого командира, энергичного и целеустремленного генерала. Светлая память о нашем боевом товарище навсегда останется в сердцах, - подчеркнул на церемонии командующий округом Герой России генерал-лейтенант Олег Козлов.
С югом России и Ростовской областью Игорь Груднов был связан не только прохождением службы на различных должностях, но и семейными узами. На мероприятии присутствовала его единственная дочь Александра.
- Он всегда улыбался, шутил, вдохновляя свой целеустремленностью, это очень теплый, душевный человек. Спасибо всем, кто хранит память о моем отце, - сказала она.
Бронзовая портрет героя был выполнен донским скульптором Ольгой Флягиной, на его создание ушло более трех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU