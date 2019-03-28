В Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску Героя России Игоря Груднова

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-28T17:46:28+03:00

На фасаде штаба Росгвардии в Ростове увековечена память о Герое России генерал-полковнике Игоре Груднове. Фото: Владимир Ярош.

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В Ростове-на-Дону стало на одну мемориальную доску больше. Новую открыли 26 марта на фасаде штаба территориального объединения Росгвардии, увековечив память о Герое России генерал-полковнике Игоре Груднове, который до момента своей скоропостижной кончины 11 октября 2018 был командующим Восточным округом Росгвардии. Офицер похоронен на Северном кладбище Ростова.

- Этот мемориальный знак – отражение безмерного уважения военнослужащих Южного округа Росгвардии к судьбе и свершениям отважного офицера, мудрого командира, энергичного и целеустремленного генерала. Светлая память о нашем боевом товарище навсегда останется в сердцах, - подчеркнул на церемонии командующий округом Герой России генерал-лейтенант Олег Козлов.

С югом России и Ростовской областью Игорь Груднов был связан не только прохождением службы на различных должностях, но и семейными узами. На мероприятии присутствовала его единственная дочь Александра.

- Он всегда улыбался, шутил, вдохновляя свой целеустремленностью, это очень теплый, душевный человек. Спасибо всем, кто хранит память о моем отце, - сказала она.

Бронзовая портрет героя был выполнен донским скульптором Ольгой Флягиной, на его создание ушло более трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU