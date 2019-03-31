Мэрия Ростова-на-Дону намерена взыскать 75 млн рублей со строителей нового городского кладбища

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-31T09:14:47+03:00

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Управление капстроительства горадминистрации Ростова-на-Дону требует с подрядчика по строительству нового городского кладбища, которое находится в с. Большие Салы, сумму в 75,6 млн рублей — за срыв сроков по вводу в эксплуатацию этого погоста.

Соответствующий иск рассматривается в Арбитражном суде Ростовской области.

Как значится в материалах дела, ведомство указывает, что вообще-то кладбище нужно было, по графику, построить в течение семи месяцев — с октября 2017-го по май 2018-го, однако подрядчик «систематически не выполнял предусмотренный объем работ».

Добавим, что официально погост, находящийся в десяти километрах от южной столицы и призванный заменить крупнейшее в Европе Северное кладбище, где уже нет мест для захоронения, до сих пор не открыт, хотя о завершении строительства сообщалось в середине февраля.

Подрядчик, между тем, хоть и признает отставание по некоторым видам работ, считает иск необоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU