В Ростове-на-Дону окончательно закроют для захоронений старейшее в городе Нижне-Гниловское казачье кладбище

СЕГОДНЯ 16:36 2019-03-31T16:36:26+03:00

В настоящее время кладбище заросло и находится в запущенном состоянии. Фото: wikimapia.org.

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Мэрия южной столицы вынесла на обсуждение общественности проект постановления об окончательном закрытии для захоронения старейшего в городе Нижне-Гниловского кладбища, которое находится в Железнодорожном районе.

«В соответствии с федеральным законом «О погребении и похоронном деле», в связи с необходимостью сокращения санитарно-защитной зоны на территории, прилегающей к границам Нижне-Гниловского кладбища, необходимо закрыть его», - говорится в тексте проекта документа.

На выражение мнений и предложений отводится десять дней — до 8 апреля, сделать это могут зарегистрированные пользователи на официальном сайте горадминистрации.

Нижне-Гниловское кладбище появилось еще в 17-м веке, когда, собственно, казачья станица Гниловская и не входила в черту города. Однако с тех пор Ростов-на-Дону разросся, кладбище, соответственно, получившее статус городского, — тоже (оно стало занимать 15 гектаров).

В начале семидесятых, когда стало понятно, что хоронить там просто уже некуда, было открыто Северное кладбище, ставшее со временем самым крупным в Европе, но в последние годы и его ресурс исчерпался, поэтому коренные ростовчане стали вновь производить подзахоронения умерших родственников к прежним семейным могилам.

Добавим, что Нижне-Гниловское городище и некрополь являются памятниками археологии федерального значения, а курганная группа, которая носит название «Нижне–Гниловское кладбище» (это два кургана) является памятником археологии Ростова-на-Дону и состоит на государственной охране.

Между тем, альтернативы для захоронений пока нет: новое городское кладбище, построенное в 10 км от Ростова-на-Дону близ села Б. Салы, официально еще не открыто, а власти решили судиться с подрядчиком за невыполнение сроков его создания, установленных в контракте.

ИСТОЧНИК KP.RU