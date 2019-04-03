Выставки "Охота.Рыболовство" и "Активный отдых" 2019: всё для любимого хобби!

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-03T12:11:41+03:00

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На четыре дня в Ростове-на-Дону распахнут свои двери выставки "Охота.Рыболовство" и "Активный отдых". Фанатов активного отдыха ждут в "ДонЭкспоцентре" с 11 по 14 апреля. Здесь ростовчане найдут все для любимого хобби: катера и лодки, прикормки и спиннинги, ножи и одежду.

Организаторы уверенно заявляют, что это самая крупная выставка Южного федерального округа по количеству представленных компаний-продавцов - более 90 участников уже подтвердили своё согласие. Здесь пройдут турниры и выступят спортсмены с показательными программами.

Если вас интересуют средства радионавигации, защиты, спортивное питание и специализированная литература - вам тоже сюда.

Вход свободный!

Время работы выставки: 11-13 апреля 10:00-18:00, 14 апреля 10:00-17:00

Адрес: Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30, "ДонЭкспоцентр", выставочный павильон №2

ИСТОЧНИК KP.RU