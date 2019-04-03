2019-04-03T14:03:53+03:00
Политика

Новым министром промышленности Ростовской области стал мэр Новошахтинска

Игорь Сорокин перешел от муниципального управления к региональному
Илья БОГОМОЛОВ
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Игорь Сорокин. Фото: администрация Новошахтинска.Игорь Сорокин. Фото: администрация Новошахтинска.
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Сегодня, 3 апреля, губернатор Ростовской области назначил нового министра промышленности и энергетики донского региона. В эту должность вступил Игорь Сорокин, до недавнего времени занимавший пост мэра города Новошахтинска.

О новом главе ведомства известно, что ему 49 лет, он является уроженцем Новошахтинска. Окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности "Горный инженер-маркшейдер". Также он прошел Президентскую программу подготовки управленческих кадров. Ранее трудился на разных должностях на угольной шахте, на промышленных предприятиях и в коммерческих организациях, затем стал начальником отдела промышленности, транспорта, связи, перспективного развития и инвестиционной политики администрации Новошахтинска. С 2009 года работал мэром города.

Добавим, что в последние годы в Новошахтинске остро встала проблема переселения граждан из ветхого жилья. Несколько строящихся домов "зависли" на несколько лет, как и люди, которые ждут в них квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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