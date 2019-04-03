«Мишка доволен!»: «Глотательница жезла» из Ростова-на-Дону опубликовала обнаженное фото в ванной

СЕГОДНЯ 17:19 2019-04-03T17:26:59+03:00

Сейчас Маша Форт одна из самых популярных интернет-героинь из Ростова-на-Дону. Фто: Инстаграм Марии Форт.

Подписчики завидуют мягкой игрушке, которая в руках у модели

Изменить размер текста: A A

Ростовчанка Маша Форт - одна из самых известных Интернет-героинь рунета за последние несколько месяцев. Девушка прославилась на всю страну после того, как опубликовала необычное видео.

На нем она пытается проглотить палку, при помощи которых обычно останавливают водителей инспекторы ГИБДД. Вот и в ее случае дело происходит на фоне полицейской машины. Сама главная героиня ролика рассказала о том, что участвует в Интернет-акции и хочет выиграть главный приз, пластическую операцию по увеличению груди. Эпатажная жительница Ростова-на-Дону решила, что она ей просто необходима.

В итоге, каждый свой шаг после победы Мария публиковала в своем Инстаграм. А став счастливой обладательницей новых форм, теперь открыто демонстрирует их всему миру.

masha_fort777 Самое интересное, что больше всего учат жить те, кто сам свою жизнь так и не построил.

Очередная ее фотосессия в ванной в обнаженном виде вызвала у поклонников бурю восторга. А еще Интернет-пользователи позавидовали мягкой игрушке, которая у нее в руках.

- Повезло Мишке, написал один из них.

Саму же модель, похоже, задевают негативные комментарии в ее адрес.

- Самое интересное, что больше всего учат жить те, кто сам свою жизнь так и не построил... - написала красавица под откровенным снимком.

ИСТОЧНИК KP.RU