В Ростове-на-Дону с начала 2019 года обнаружили 22 самовольных постройки

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-04T16:52:40+03:00

Дела 15 из них уже рассматриваются в суде

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В городской администрации Ростова-на-Дону отчитались о проведенной с начала 2019 года работе по выявлению объектов самовольного строительства. Чиновники обнаружили 22 дома, подпадающие под эту категорию.

- За первый квартал 2019 года Департаментом архитектуры и градостроительства поданы 15 исковых заявлений о сносе самовольных построек либо о приведении объектов в первоначальное состояние, - сообщила директор организации Елена Гавриленко.

После ее доклада сити-менеджер Виталий Кушнарев призвал ростовчан быть бдительными и перед покупкой недвижимости ознакомиться с официальным реестром самовольных застроек, чтобы не попасться на удочку мошенников.

На данный момент в обозначенном реестре значатся дома по адресам:

ул. Седова, 153;

ул. Греческого города Волос, 128;

ул. Русская, 60 и 56А;

ул. 1-я Баррикадная, 34;

ул. Врубовая, 97Б, В;

ул. Катаева, 235;

ул. Субботняя, 43/20, 41, 44/19;

пер. 2-й Крылатый, 19А, Б, В, Г, Д, 13/51, 13А, Б, В, Г, Д;

ул. Черевичкина, 91, 91А;

31-я Линия, 101.

Полный список адресов - по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU