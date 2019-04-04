В Ростове-на-Дону с начала 2019 года обнаружили 22 самовольных постройки
В городской администрации Ростова-на-Дону отчитались о проведенной с начала 2019 года работе по выявлению объектов самовольного строительства. Чиновники обнаружили 22 дома, подпадающие под эту категорию.
- За первый квартал 2019 года Департаментом архитектуры и градостроительства поданы 15 исковых заявлений о сносе самовольных построек либо о приведении объектов в первоначальное состояние, - сообщила директор организации Елена Гавриленко.
После ее доклада сити-менеджер Виталий Кушнарев призвал ростовчан быть бдительными и перед покупкой недвижимости ознакомиться с официальным реестром самовольных застроек, чтобы не попасться на удочку мошенников.
На данный момент в обозначенном реестре значатся дома по адресам:
ул. Седова, 153;
ул. Греческого города Волос, 128;
ул. Русская, 60 и 56А;
ул. 1-я Баррикадная, 34;
ул. Врубовая, 97Б, В;
ул. Катаева, 235;
ул. Субботняя, 43/20, 41, 44/19;
пер. 2-й Крылатый, 19А, Б, В, Г, Д, 13/51, 13А, Б, В, Г, Д;
ул. Черевичкина, 91, 91А;
31-я Линия, 101.
Полный список адресов - по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU