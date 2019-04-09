2019-04-09T10:50:46+03:00
Дом. Семья

В Ростовском зоопарке появилась на свет необычная пони

Малышку назвали Беллой
Илья БОГОМОЛОВ
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Красавица Белла уродилась двухцветной. Фото: Ростовский зоопарк.Красавица Белла уродилась двухцветной. Фото: Ростовский зоопарк.
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Ростовский зоопарк сообщил об очередном радостном пополнении. Недавно там появилась на свет шетлендская пони, малышку назвали Беллой.

- Она порадовала нас своей необычной окраской. Чаще всего пони данного вида одноцветные, белые. Но Белла особенная – двухцветная, - рассказали сотрудники зоопарка. - Она очень привязана к маме, пьет молоко, но уже пытается есть взрослую пищу – сено. Белла активная девочка, с удовольствием позирует нашему фотографу.

Добавим, что название шетлендских пони происходит от одноименных островов на севере Шотландии, где сформировалась их порода. Люди с давних времен ценили неприхотливость и работоспособность этих животных. Они могут везти груз тяжелее, чем обычная лошадь.

Ростовчанам также передали, что всесезонные экспозиции (экзотариум, слоновник, аквариум, террариум, носорожник, лемурятник и другие) теперь работают на два часа дольше - с 9:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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