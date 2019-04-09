2019-04-09T11:57:53+03:00
Спорт

Sold out: все билеты на матч "Ростов" - "Спартак" 14 апреля проданы

"Ростов" - "Спартак" 14 апреля на "Ростов-Арене" все билеты проданы
Илья БОГОМОЛОВ
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Коллаж с Игорем Гамулой в честь полной продажи билетов.Коллаж с Игорем Гамулой в честь полной продажи билетов.Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Сегодня, 9 апреля, футбольный клуб "Ростов" сообщил, что все билеты на матч со "Спартаком", который должен состояться 14 апреля, проданы

- Их нет ни в кассах, ни на официальном сайте клуба. Обращаем ваше внимание на то, что остались неоплаченные брони болельщиков и корпоративных заказчиков. В случае, если эти брони будут отменены, билеты поступят в продажу на сайте, - передает пресс-служба "желто-синих".

Напомним, это будет матч 23-го тура РПЛ. Он пройдет на "Ростов-Арене", в связи с чем возле стадиона будет ограничено движение. С 16:30 до 23:00 - на съезде с южного подъезда к городу (продолжение Ворошиловского моста) на магистральную улицу, идущую к югу от стадиона (и по ней самой с 21:00 до 23:00). С 15:00 до 23:00 будут перекрыты для машин западный и восточный пешеходно-транспортные проезды "Ростов-Арены".

ИСТОЧНИК KP.RU

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