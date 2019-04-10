На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области ограничили движение

СЕГОДНЯ 13:26 2019-04-10T13:32:24+03:00

Часть полос перекрыта на мосту через реку Северский Донец

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Сотрудники донского управления госавтоинспекции сообщили о временном ограничении движения транспорта на трассе М-4 «Дон». Речь идет о мосте через реку Северский Донец, который находится 930 километре федеральной автодороги (Каменский район Ростовской области).

В ГИБДД пояснили, что владелец дороги (Автодор) принял решение о введении ограничительных мер с применением временных технических средств, чтобы провести диагностику моста в направлении Ростова-на-Дону. Сейчас движение на данном участке осуществляется по встречной полосе. В месте проведения дорожных работ дежурят инспекторы ДПС.

Как долго продлится ограничение - не сообщается.

Напомним, сегодня стало известно, какие улицы перекроют в Ростове на 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU