На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области ограничили движение
Сотрудники донского управления госавтоинспекции сообщили о временном ограничении движения транспорта на трассе М-4 «Дон». Речь идет о мосте через реку Северский Донец, который находится 930 километре федеральной автодороги (Каменский район Ростовской области).
В ГИБДД пояснили, что владелец дороги (Автодор) принял решение о введении ограничительных мер с применением временных технических средств, чтобы провести диагностику моста в направлении Ростова-на-Дону. Сейчас движение на данном участке осуществляется по встречной полосе. В месте проведения дорожных работ дежурят инспекторы ДПС.
Как долго продлится ограничение - не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU