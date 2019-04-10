В Ростове-на-Дону водителям выписали штрафы за проезд на красный, когда на перекрестке машины направлял регулировщик

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-10T15:31:28+03:00

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В социальных сетях обсуждают пост жителя Ростова-на-Дону, который получил штраф за проезд на красный сигнал светофора. Причем на снимке, который был прикреплен к сообщению об административном правонарушении, отлично видно регулировщика, стоявшего на перекрестке. Как оказалось, «нарушение» произошло вечером 30 марта, а именно в этот день проходила встреча ФК "Ростов" и ФК "Урал".

- После матча на Ворошиловском стояли регулировщики, которые пропускали большой поток машин на красный, но про камеры никто и не подумал, - пояснили в социальных сетях, добавив, что «теперь сотни водителей вынуждены будут оспаривать штрафы».

Комментарии нее заставили себя ждать, многие возмутились тем, что сотрудники не обратили внимание на большой поток машин, ехавший на «красный» и стоявшего сотрудника в форме.

rostov_roads Пост о безупречной системе автоматической фиксации нарушений

- У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество, - написали в паблике. - Тут вопрос не в системе а в качестве работы сотрудников рассматривающих материалы и выносящих решение. Камера лишь фиксирует - решение принимает человек.

ИСТОЧНИК KP.RU