Пляжей станет больше: в Ростовской области увеличат число мест отдыха у воды

СЕГОДНЯ 16:11 2019-04-10T16:11:21+03:00

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В Ростовской области станет больше официальных мест отдыха в летнее время. В правила охраны жизни людей на водных объектах внесены поправки, которые смягчают требования к таким местам. В частности, на пляжах с небольшим количеством посетителей - не более 100 человек - теперь допускается отсутствие спасательной службы, но обязательны: специальное оборудование (не менее двух кругов на щитах и двух спасательных жилетов) и доступ к аварийным телефонам («112» и телефон администратора пляжа).

В региональном правительстве также отметили, что здесь не допускается купание детей без присмотра взрослых.

- Таким образом будут обеспечены условия для создания новых небольших пляжей, что особенно важно для сельской местности, - пояснил «КП-Ростов» Вадим Артемов. - При этом на крупных пляжах с количеством посетителей более 100 человек по-прежнему будет предусмотрено дежурство спасателей.

Напомним, купальный сезон длится с 1 июня до 31 августа, в 2018 году было открыто 106 пляжей и 128 мест отдыха у воды.

ИСТОЧНИК KP.RU