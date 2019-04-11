В Батайске на видео попала девочка, выбежавшая под колеса машины
В социальной сети появилась запись с наружной камеры наблюдения, на которую попал момент, когда иномарка чуть было не сбила девочку в Батайске. Инцидент произошел около полудня, 10 апреля, на улице Октябрьской, в районе школы.
- Школьница резко выбежала из-за автобуса и побежала по дороге, в неположенном месте. К счастью, водитель успел среагировать и сбросить скорость до минимума, и лишь толкнул ее капотом. Девочка отделалась легким испугом, госпитализация ей не потребовалась, - сообщает паблик в Instagram "Ростов Автомобильный".
На ролике видно, как две девочки решили перебежать дорогу. Одна из них так резво рванула на другую сторону, что у людей, посмотревших видео, сложилось впечатление, что она специально бросилась под колеса. Но, как позже выяснилось, упала она от испуга. а не от удара. Ростовчане в комментариях благодарят водителя за реакцию и критикуют родителей, которые не научили детей правильно переходить дорогу.
Ситуацию усугубляет то, что совсем недавно в Батайске произошло ДТП, в котором автомобиль сбил 10-летнюю школьницу на переходе. Девочка умерла в больнице. Позже в городе прошла масштабная акция с участием детей, призванная привлечь внимание водителей к юным пешеходам.
ИСТОЧНИК KP.RU