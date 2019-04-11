СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-11T16:38:57+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону начнется ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года. Фото: Алексей ФОКИН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону начнется ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года

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Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: когда начнется, где посмотреть.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, точная дата проведения ночной репетиции в донской столице станет известна несколько позже. Предположительно, речь идет о таких датах, как 2 или 4 мая. Это будут совместные тренировки пеших и механизированных колонн. Мероприятие состоится на Театральной площади.

Как правило, ночные репетиции стартуют с 21:00. А оттачивать свое мастерство и согласованность действий участники парадного шествия будут около двух-трех часов. В это же время будет перекрыта часть центральных улиц, а автомобилистам предложат выбирать альтернативные пути.

В Южном военном округе добавили, что к проведению Парадов Победы планируется задействовать более 350 единиц техники и около девяти тысяч военнослужащих. К слову, 9 мая на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов состоится десять военных парадов в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

ИСТОЧНИК KP.RU