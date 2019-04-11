Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: когда начнется, где посмотреть
Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: когда начнется, где посмотреть.
Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, точная дата проведения ночной репетиции в донской столице станет известна несколько позже. Предположительно, речь идет о таких датах, как 2 или 4 мая. Это будут совместные тренировки пеших и механизированных колонн. Мероприятие состоится на Театральной площади.
Как правило, ночные репетиции стартуют с 21:00. А оттачивать свое мастерство и согласованность действий участники парадного шествия будут около двух-трех часов. В это же время будет перекрыта часть центральных улиц, а автомобилистам предложат выбирать альтернативные пути.
В Южном военном округе добавили, что к проведению Парадов Победы планируется задействовать более 350 единиц техники и около девяти тысяч военнослужащих. К слову, 9 мая на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов состоится десять военных парадов в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.
ИСТОЧНИК KP.RU