СЕГОДНЯ 16:45 2019-04-11T16:55:43+03:00

Выясняем, где посмотреть и когда начнется в Ростове-на-Дону генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года Фото: Алексей ФОКИН

Выясняем, где посмотреть и когда начнется в Ростове-на-Дону 9 мая 2019 генеральная репетиция Парада Победы

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Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: когда начнется, где посмотреть. Об этом "КП-Ростов" рассказали в пресс-службе Южного военного округа. Известно, что генеральный прогон состоится во вторник, 7 мая, в 10:00. Длится репетиция порядка двух-трех часов.

Уже известно, что в параде примут участие более трех тысяч военнослужащих. В одном строю с ними пройдут парадные расчеты от кадетских корпусов, «Юнармия», сводные батальоны войск Росгвардии, Южного спасательного центра МЧС России, Ростовского юридического института МВД России. Их общая численность составит более 900 участников.

Кроме того, в состав механизированной колонны, в которую включены более 60 единиц современного вооружения и военной техники. Порадуют зрителей бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные гаубицы 2А65 «Мста-Б», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион» и зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Всего же к проведению праздничных мероприятий, включая торжественные шествия в городах и населенных пунктах, в Южном военном округе будут привлечено более 23 тысяч военнослужащих округа и других силовых ведомств,а задействуют порядка 550 единиц военной техники и вооружения.

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В мэрии города озвучили примерный график перекрытия улиц в дни проведения репетиций, но добавили, что ближе к дате в него еще могут быть внесены корректировки. Автомобилистов просят выбирать объездные пути и отнестись к происходящему с пониманием (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU