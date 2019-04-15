В Ростове-на-Дону иномарка вылетела на "проклятый" перекресток и перевернулась
14 апреля "проклятый" перекресток Ростова - пересечение улицы Белорусской и переулка Днепровского - снова отметился серьезной аварией. Видео с моментом ДТП обсуждают в социальных сетях. На ролике видно, как две машины подъезжают к перекрестку по разным улицам, одна из них притормаживает, пропуская ту, которая едет по главной. Но в эту секунду навстречу первому автомобилю летит иномарка Renault Symbol, которая задевает оба авто и опрокидывается. В комментариях ростовчане удивляются, куда водитель спешил на такой скорости, что не заметил ни знака "Стоп", ни пешеходного перехода.
В полиции рассказали, что в ДТП никто из водителей не пострадал, машины получили сильные механические повреждения. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, 33-летний водитель Renault Symbol не уступил дорогу и врезался в Chevrolet Lanos, после чего влетел в Chevrolet Lacetti. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия.
- Интересно, сколько еще там должно разбиться людей, прежде чем поставят светофор, - удивляется ростовчанин Игорь Раджабов.
Местные жители уже давно просят власти города установить на перекрестке светофор или "лежачих полицейских".
ИСТОЧНИК KP.RU