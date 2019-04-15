Дорогам Ростова-на-Дону поставили "четыре с минусом"

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-15T11:43:21+03:00

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Участники проекта «Карта убитых дорог» побывали в Ростове-на-Дону. Напомним, у этой инициативы есть сайт, на котором жители городов помечают самые плохие улицы и трассы. Ростовчане добавили туда 463 дороги. По информации Общероссийского народного фронта, из этого списка власти уже отремонтировали 204 участка, на 73 - прошел ямочный ремонт, 11 - стоят в планах, и эта цифра растет.

- Более 60 процентов участков, попавших на интерактивную карту в этом городе, власти уже отремонтировали или внесли в планы работ. Это высокий показатель по сравнению с другими регионами. Но есть еще серьезные проблемы с безопасностью на трассах, с окраинными улицами, а также с дорогами, которые находятся на гарантии после проведенного ремонта, - оценили члены ОНФ.

В топ-10 «народного рейтинга» плохих дорог попали, например, улицы Пухляковская, Южная, Планетная, Орбитальная. Улица Алагирская - одна из самых проблемных. Дорогу здесь найти сложно, скорее, это склон, по которому стекает грязь. Вокруг разбросаны камни, в канаве – мусор, а из коллектора фонтаном бьет вода.

- Помимо проблем с гарантийными участками и безопасностью мы обнаружили, что культура вождения водителей в Ростове оставляет желать лучшего. Многие ездят без включенных фар, подрезают, пытаются проскочить на красный свет. А на парковку автомобилей в три ряда на Буденновском проспекте, которая мешает движению общественного транспорта, инспекторы ГИБДД просто не обращают внимание. За безопасность город получает «трояк». А в целом за дороги – «четверку с минусом», – резюмировал координатор проекта «Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU