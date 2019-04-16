2019-04-16T10:08:18+03:00
Общество

НЛО в Ростове-на-Дону: светящийся шар летал в вечернем небе над городом

Объект успели заснять на видео
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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В Ростове-на-Дону засняли НЛО над проспектом Стачки. Светящийся шар в небе был зафиксирован на камеру еще в светлое время суток (19:30) при наличии облаков. С небесным фонариком или звездой его сложно спутать, кроме того источник света перемещался.

- Объект светился по силе как Венера летним вечером. Перемещался на равные промежутки и зависал где-то на минуту или две. Перед остановкой свечение становилось более тусклым. Сделав около пяти таких "скачков", улетел уже без остановки на восток, - рассказал автор видео.

НЛО на Западном на ул Бабушкина 15.4.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Ростовчане не поверили в то, что на видео зафиксирован корабль пришельцев. В комментариях люди пишут, что это, скорее всего, был квадрокоптер или метеозонд.

- Я два раза такое видел тоже. По возвращении с ночных работ, где-то в пять утра. Все гадал, что это может быть. Но я полагал, что вертолет, а оно вон что, - поделился ростовчанин Стас Завьялов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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