В Ростовской области в розыск объявлена 30-летняя женщина
В Ростовской области ищут 30-летнюю Людмилу Нуриеву, которая пропала еще 8 апреля. Известно, что последний раз ее видели в Западном жилом массиве донской столицы, когда она выходила из своего дома, расположенного на улице Еременко.
- В тот день она была одета в светлые бриджи, черную куртку с капюшоном и черные кроссовки, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поиском. - Рост женщины 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, крашеные. С собой у нее была черная сумка.
Молодая ростовчанка нуждается в медицинской помощи, поэтому если вы что-то знаете о том, где она может находиться незамедлительно звоните по телефонам, указанным ниже.
Напомним, на Дону ищут 80-летнюю пенсионерку. Антонина Борисенко пропала в поселке Тарасовском еще 10 апреля 2019 года. Ночью она вышла из своего дома (подробности)
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ИСТОЧНИК KP.RU