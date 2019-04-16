2019-04-16T16:47:53+03:00
Общество

В Ростовской области в розыск объявлена 30-летняя женщина

Людмила Нуриева пропала еще 8 апреля
Ольга ГОПАЛО
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Людмила Нуриева пропала еще 8 апреля. Фото: "Лиза Алерт Юг"ю .Людмила Нуриева пропала еще 8 апреля. Фото: "Лиза Алерт Юг"ю .
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В Ростовской области ищут 30-летнюю Людмилу Нуриеву, которая пропала еще 8 апреля. Известно, что последний раз ее видели в Западном жилом массиве донской столицы, когда она выходила из своего дома, расположенного на улице Еременко.

- В тот день она была одета в светлые бриджи, черную куртку с капюшоном и черные кроссовки, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поиском. - Рост женщины 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, крашеные. С собой у нее была черная сумка.

Молодая ростовчанка нуждается в медицинской помощи, поэтому если вы что-то знаете о том, где она может находиться незамедлительно звоните по телефонам, указанным ниже.

Напомним, на Дону ищут 80-летнюю пенсионерку. Антонина Борисенко пропала в поселке Тарасовском еще 10 апреля 2019 года. Ночью она вышла из своего дома (подробности)

АЛЛО! Звоните 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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