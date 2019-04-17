2019-04-17T16:53:26+03:00
Экономика

Строительство 5-звездочного отеля Hyatt в Ростове-на-Дону возобновят в июне

Гостиницу должны были построить к ЧМ-2018, однако сроки сдачи объекта оказались сорваны из-за финансовых проблем
Александр СТЕПАНОВ
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Отель собирались открыть к ЧМ-2018, однако этого так и не случилось, и из программы подготовки к мундиалю его просто исключили.Отель собирались открыть к ЧМ-2018, однако этого так и не случилось, и из программы подготовки к мундиалю его просто исключили.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Новый инвестор 5-звездочного международного конгресс-отеля Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov, которым стала группа «Агроком» ростовского бизнесмена Ивана Саввиди, намерена приступить к завершению его строительства до конца июня.

Об этом журналистам сообщила и. о. директора департамента экономики Ростова-на-Дону Полина Коростиева.

- Была проведена перепроектировка объекта, в феврале появился новый генподрядчик, - рассказала Коростиева. - Сейчас идет согласование новой рабочей документации.

Сколько именно средств понадобиться на то, чтобы наконец достроить эту гостиницу-долгострой, она не уточнила. Ранее министр экономики региона Максим Папушенко озвучивал, что весь проект оценивается примерно в 5,7 млрд рублей, из которых уже освоено порядка 4,8 млрд. А инвестор собирался вложить в него еще около двух миллиардов.

По предварительным расчетам, сдать уже готовый комплекс должны в 2020 году.

Отель Hyatt Regency Don-Plaza, напомним, начали возводить еще в 2008-м и изначально собирались ввести в строй через два года. Однако потом сроки сдвинули на 2014-й, потом еще дальше, и еще. Но, несмотря на эти передвижки, предполагалось, что «Хайятт» все-таки появится до начала ЧМ-2018, в программу подготовки к которому он был включен, поскольку именно в нем собирались размещать вип-гостей мундиаля.

Однако этого так и не случилось: к финансовым проблемам, возникшим из-за экономического кризиса, добавился еще и внутренний конфликт между соинвесторами, в итоге недострой просто исключили из списка отелей ЧМ, заменив его другим отелем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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