2019-04-18T10:27:57+03:00
Общество

Где бесплатно сделать фото для акции "Бессмертный полк - 2019" в Ростове-на-Дону

Список адресов, где можно бесплатно распечатать фотографию для акции "Бессмертный полк - 2019"
Оксана АРТЕМОВА
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Количество участников патриотической акции прибывает с каждым годомКоличество участников патриотической акции прибывает с каждым годомФото: Оксана АРТЕМОВА
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Участники акции "Бессмертный полк" 2019 в Ростове-на-Дону традиционно пройдут 9 мая от площади Карла Маркса до Ворошиловского проспекта. Организаторы ожидают, что на улицы города с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, выйдут более 100 тысяч ростовчан.

Бесплатно отсканировать, увеличить и распечатать фотоснимки можно в многофункциональных центрах всех 55 муниципалитетов Ростовской области. Специалисты помогут обработать старые фотокарточки всем желающим. Акция помощи жителям Ростовской области стартовала в прошлом году, тогда услугой воспользовались более 1,5 тысяч человек.

Напомним, впервые «Бессмертный полк» прошел по ростовским улицам в 2013 году. Тогда в мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек.

АДРЕСА МФЦ в Ростове-на-Дону:

МФЦ на 20-й линии, 33

МФЦ на 3-й линии, 4

МФЦ на 40-летия Победы, 65/13

МФЦ на Большой Садовой, 55

МФЦ на Большой Садовой, 83

МФЦ на Воровского, 46

МФЦ на Казахской, 107

МФЦ на Коммунистическом, 32/3

МФЦ на Королёва, 32/36

МФЦ на Королёва, 9

МФЦ на Ленина, 46а

МФЦ на Малиновского, 25

МФЦ на Стачки, 46

МФЦ на Тульской, 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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