Где бесплатно сделать фото для акции "Бессмертный полк - 2019" в Ростове-на-Дону
Участники акции "Бессмертный полк" 2019 в Ростове-на-Дону традиционно пройдут 9 мая от площади Карла Маркса до Ворошиловского проспекта. Организаторы ожидают, что на улицы города с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, выйдут более 100 тысяч ростовчан.
Бесплатно отсканировать, увеличить и распечатать фотоснимки можно в многофункциональных центрах всех 55 муниципалитетов Ростовской области. Специалисты помогут обработать старые фотокарточки всем желающим. Акция помощи жителям Ростовской области стартовала в прошлом году, тогда услугой воспользовались более 1,5 тысяч человек.
Напомним, впервые «Бессмертный полк» прошел по ростовским улицам в 2013 году. Тогда в мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек.
АДРЕСА МФЦ в Ростове-на-Дону:
МФЦ на 20-й линии, 33
МФЦ на 3-й линии, 4
МФЦ на 40-летия Победы, 65/13
МФЦ на Большой Садовой, 55
МФЦ на Большой Садовой, 83
МФЦ на Воровского, 46
МФЦ на Казахской, 107
МФЦ на Коммунистическом, 32/3
МФЦ на Королёва, 32/36
МФЦ на Королёва, 9
МФЦ на Ленина, 46а
МФЦ на Малиновского, 25
МФЦ на Стачки, 46
МФЦ на Тульской, 2
ИСТОЧНИК KP.RU