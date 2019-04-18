Фестиваль испанской культуры в Ростове-на-Дону пройдет с 19 по 21 апреля: программа мероприятий
Уже в нынешнюю пятницу, 19 апреля, в Ростове-на-Дону стартует фестиваль испанской культуры «Дон Кихот-2019». Посетителей ждут классическая испанская музыка, театральные представления, уроки фламенко, фотовыставка, мастер-классы и лекции об испанской литературе. Всё это подготовила для ростовчан творческая команда из Испании.
Программа мероприятий:
19 апреля
18:00 кинозал ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов). Открытие фестиваля испанской культуры, концерт
21:00 Циферблат (Проспект Соколова, 46, Ростов). Место встречи с артистами: общение, игра, танцы и импровизация.
20 апреля
12:00 Циферблат (Проспект Соколова, 46, Ростов) Мастер-класс "Ритм в испанской музыке"
18:00 ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов) Центр международных информационных ресурсов. Лекция об испанской литературе.
19:00 ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов) Центр международных информационных ресурсов. Испанские песни, составленные Лоркой
20:30 ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов) Кинозал. Спектакль с испанской музыкой.
21:00 ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов) Зимний Сад. Перфоманс в испанском стиле.
21 апреля
12:00 ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов) Кинозал. Концерт-закрытие фестиваля "Гармоничная поэма". Концерт испанской гитары и фортепиано
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