Фестиваль испанской культуры в Ростове-на-Дону пройдет с 19 по 21 апреля: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-18T11:49:56+03:00

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Уже в нынешнюю пятницу, 19 апреля, в Ростове-на-Дону стартует фестиваль испанской культуры «Дон Кихот-2019». Посетителей ждут классическая испанская музыка, театральные представления, уроки фламенко, фотовыставка, мастер-классы и лекции об испанской литературе. Всё это подготовила для ростовчан творческая команда из Испании.

Программа мероприятий:

19 апреля

18:00 кинозал ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов). Открытие фестиваля испанской культуры, концерт

21:00 Циферблат (Проспект Соколова, 46, Ростов). Место встречи с артистами: общение, игра, танцы и импровизация.

20 апреля

12:00 Циферблат (Проспект Соколова, 46, Ростов) Мастер-класс "Ритм в испанской музыке"

18:00 ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов) Центр международных информационных ресурсов. Лекция об испанской литературе.

19:00 ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов) Центр международных информационных ресурсов. Испанские песни, составленные Лоркой

20:30 ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов) Кинозал. Спектакль с испанской музыкой.

21:00 ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов) Зимний Сад. Перфоманс в испанском стиле.

21 апреля

12:00 ДГПБ (Пушкинская улица, 175А, Ростов) Кинозал. Концерт-закрытие фестиваля "Гармоничная поэма". Концерт испанской гитары и фортепиано

ИСТОЧНИК KP.RU