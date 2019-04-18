Последний звонок и выпускные: когда в Ростове-на-Дону запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-18T15:24:18+03:00

Запрет на продажу алкоголя вступит в силу на два дня весной и один - летом

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В Ростове-на-Дону грядут три праздника, во время которых будет запрещена продажа алкоголя во всех розничных точках. Во-первых, это День последнего звонка в школах 23 мая 2019 года, во-вторых, Международный день защиты детей – 1 июня 2019, в третьих, День выдачи в общеобразовательных организациях аттестатов о среднем общем образовании (Выпускной вечер) - 25 июня 2019 года.

Управление торговли и бытового обслуживания города напоминает, что запрет вводится в соответствии с Областным законом Ростовской области от 28.12.2005 № 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».

Еще один день, когда в Ростовской области нельзя будет купить алкоголь - День знаний 1 сентября. Это также зафиксировано в областном законе.

ИСТОЧНИК KP.RU