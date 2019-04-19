Общественники добились от власти сноса ларьков в подземном переходе в центре Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-19T16:58:11+03:00

Мозаика с шолоховскими мотивами на переходе на Московской. Фото из группы ОК "Исторический Ростов-на-Дону!"

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Общественники движения "Городской патруль" добились сноса ларьков в подземном переходе на Центральном рынке Ростова (пересечение Буденновского проспекта и улицы Московской). Активистка Елена Хатламаджиян выложила в социальную сеть документ с поручениями, подписанный первым заместителем губернатора донского региона Игорем Гуськовым. Согласно этой бумаге, чиновники должны обследовать мозаичные панно в переходе и к 1 июля провести демонтаж 17 торговых павильонов. Позже там начнутся ремонтно-реставрационные работы.

Напомним, переход на перекрестке Буденновского и Московской был признан объектом культурного наследия. Однако, мозаика в нем отчасти закрыта ларьками. Общественники уже долго бьются за то, чтобы убрать оттуда торговцев. Похоже, что после личного приема Гуськова ситуация сдвинется с мертвой точки, но они в этом совсем не уверены.

Ранее "КП" подробно писала о том, как создавались знаменитые ростовские мозаики.

ИСТОЧНИК KP.RU