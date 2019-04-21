В Таганроге вандалы облили белой краской шесть припаркованных машин

СЕГОДНЯ 01:01 2019-04-21T01:03:46+03:00

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В социальной сети жительница Таганрога ищет свидетелей порчи шести припаркованных автомобилей. Машины стояли во дворах жилых домов по улице Свободы, в 70-100 метрах друг от друга. Все они облиты белой краской и у двух в добавок кирпичом разбиты стекла, рассказала очевидица Ксения, выложившая фотографии с места происшествия. Автомобили якобы стояли аккуратно, ни другому транспорту, ни пешеходам не должны были мешать. Горожане вызвали полицию, чтобы зафиксировать факт порчи имущества.

В комментариях под фото жители Таганрога пеняют на разгул преступности и хулиганства в связи с падением доходов населения. Многие пишут, что сейчас необходимо везде ставить камеры и даже устраивать ночные патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU