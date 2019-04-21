Ростовчане возмущены возможностью передачи ЦГБ в частные руки

СЕГОДНЯ 13:56 2019-04-21T14:04:22+03:00

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На сайте "Активный ростовчанин" уже несколько дней набирает голоса петиция против передачи ЦГБ южной столицы в частные руки. Напомним, данная новость появилась в сетевых СМИ десять дней назад: инвестор предлагает взять в управление Центральную городскую больницу № 1 имени Семашко, чтобы привести ее в порядок и построить новый корпус.

- Это что, сон? Я сплю? Что вообще происходит? Какая такая передача государственной больницы в частные руки? Что за безумие происходит в нашем городе? - удивляется автор петиции Виктор Иванов.

Его требование набрало уже более 40 голосов "за", хотя есть и те, кто нажал "против".

Напомним, ранее эфире радиостанции "Комсомольская правда Ростов" (89,8 fm) слушательница задала вопрос о ситуации с ЦГБ областному министру здравоохранения Татьяне Быковской.

- Больница как работала, так и будет работать, и оказывать помощь в рамках систему ОМС, ответила министр. - Сегодня администрация города рассматривает данную ситуацию в рамках 115-го постановления правительства РФ, позволяющего вводить частно-государственное партнерство для улучшения оказания медицинской помощи. И я вам точно могу сказать, если будут приняты условия концессионного соглашения, то они будут направления только на улучшение. И больница никогда, не при каких обстоятельствах, не перейдет в частные руки. Она может быть в управлении у кого-то, но при этом останется собственностью города.

Слушайте полную запись беседы с Татьяной Быковской на радио "КП":

Что произойдёт с ЦГБ на самом деле, как решить вопрос с нехваткой врачей в поликлиниках и почему необходима диспансеризация рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU