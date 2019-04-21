2019-04-21T14:04:22+03:00
Общество

Ростовчане возмущены возможностью передачи ЦГБ в частные руки

Ситуацию прокомментировала министра здравоохранения области
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
ЦГБ Ростова. Фото с сайта медучреждения.ЦГБ Ростова. Фото с сайта медучреждения.
Изменить размер текста:

На сайте "Активный ростовчанин" уже несколько дней набирает голоса петиция против передачи ЦГБ южной столицы в частные руки. Напомним, данная новость появилась в сетевых СМИ десять дней назад: инвестор предлагает взять в управление Центральную городскую больницу № 1 имени Семашко, чтобы привести ее в порядок и построить новый корпус.

- Это что, сон? Я сплю? Что вообще происходит? Какая такая передача государственной больницы в частные руки? Что за безумие происходит в нашем городе? - удивляется автор петиции Виктор Иванов.

Его требование набрало уже более 40 голосов "за", хотя есть и те, кто нажал "против".

Напомним, ранее эфире радиостанции "Комсомольская правда Ростов" (89,8 fm) слушательница задала вопрос о ситуации с ЦГБ областному министру здравоохранения Татьяне Быковской.

- Больница как работала, так и будет работать, и оказывать помощь в рамках систему ОМС, ответила министр. - Сегодня администрация города рассматривает данную ситуацию в рамках 115-го постановления правительства РФ, позволяющего вводить частно-государственное партнерство для улучшения оказания медицинской помощи. И я вам точно могу сказать, если будут приняты условия концессионного соглашения, то они будут направления только на улучшение. И больница никогда, не при каких обстоятельствах, не перейдет в частные руки. Она может быть в управлении у кого-то, но при этом останется собственностью города.

Слушайте полную запись беседы с Татьяной Быковской на радио "КП":

Что произойдёт с ЦГБ на самом деле, как решить вопрос с нехваткой врачей в поликлиниках и почему необходима диспансеризация рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали карманника, орудовавшего в маршрутках
Пьянству - бой: в ростовском гипермаркете рухнула полка с дорогим алкоголем
Называется "нашел": ростовчанин украл 90 тысяч рублей с найденной им банковской карты
День рождения Басты: рэпер показал свое главное достижение за 39 лет
Нашествие клещей: ростовчанин насобирал с двух собак целую банку кровопийц
Валерий Карпин не имеет претензий к игрокам "Ростова" после проигрыша 3:0
В Таганроге вандалы облили белой краской шесть припаркованных машин
Горит камыш: в Ростове-на-Дону пылает левобережье
В Ростове-на-Дону в торговом центре сработала пожарная тревога из-за загоревшегося платья
ГК «Ростов-Дон» уверенно победил во втором матче четвертьфинала «Ставрополье»
Или уснул за рулем, или отказали тормоза: в Ростове-на-Дону таксист спровоцировал массовое ДТП с двумя пострадавшими
Учительница английского языка из Ростова-на-Дону будет представлять регион в финале конкурса «Учитель года России 2019»
Ростовчане жалуются на обилие пивных магазинов возле школ и просят проверить законность их работы
В Ростове-на-Дону водитель маршрутки протаранил на светофоре три легковушки
Зеленский, «белочка» или инопланетяне: В соцсетях бурно обсуждают фото НЛО в небе над Ростовом-на-Дону
В Ростове-на-Дону коммунальщики уничтожили картину «Тихий Дон», украшавшую фасад дома в 30 метрах от мэрии
Десятки многоквартирных домов в Ростове-на-Дону на сутки останутся без воды
Реконструкция Детской железной дороги в Ростове-на-Дону продлится еще больше года
Губернатор Василий Голубев подтвердил намерение построить в Ростове-на-Дону метро
Ростовская область потратит более 22 миллионов рублей на ремонт теннисных кортов
Общественники добились от власти сноса ларьков в подземном переходе в центре Ростова-на-Дону
«Неделя без турникетов»: Ростовские школьники и студенты узнали, как ремонтируют локомотивы
Житель Веселовского района украл у знакомого два ружья и 250 патронов
В Ростове-на-Дону хотят построить дорогу в границах Театрального спуска
Миха Мевля стал камнем преткновения между "Ростовом" и "Зенитом"
В Таганроге объявлен режим ЧС из-за обрушения коллектора