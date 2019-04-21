2019-04-21T17:50:55+03:00
Авто

Две девушки едва успели выскочить из-под колес летящего на красный автомобиля в Ростове-на-Дону

Инцидент был записан на видео
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео происшествия, которое только чудом не стало трагедией. Авторегистратор записал, как сегодня днем, 21 апреля, пешеходы чуть было не попали под колеса автомобиля "Волга". При этом они шли по "зебре" на разрешающий сигнал светофора, а водитель пролетел на красный (видео 18+).

- На улице Российской чуть не сбили двух женщин, у одной из которых на руках был ребенок, - рассказал автор ролика.

Камера записала, как группа пешеходов, дождавшись зеленого, вышла на проезжую часть, первыми были две девушки. В этот момент мимо по правой полосе "прилетел" на огромной скорости автомобиль "Волга". Водитель ударил по тормозам, но в итоге так и не остановился - помчался дальше. Если бы дамы не успели в последнюю секунду отпрыгнуть обратно на тротуар, инцидент мог бы закончиться трагедией.

В комментариях под роликом разразился спор: должны или нет пешеходы смотреть по сторонам, если переходят дорогу по всем правилам. Ростовчане пришли к выводу, что внимательность должна присутствовать всегда. Напомним, случай в Ростове, когда полицейская машина сбила девушку на улице Ларина. Хоть несчастная и смотрела на дорогу, но не успела отпрыгнуть от вылетевшего на нее автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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