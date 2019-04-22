2019-04-22T15:44:24+03:00
Происшествия

Под Ростовом у железной дороги нашли тело 21-летнего парня

Не исключено, что его сбил поезд
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Тело молодого человека нашли рано утром на путяхТело молодого человека нашли рано утром на путяхФото: "КП" Архив
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Следственное управление на транспорте сообщило о начале проверки по факту гибели молодого человека. Тело 21-летнего парня нашли рано утром в понедельник, 22 апреля, на железнодорожных путях перегона «Кизитеринка-Новочеркасск» (Аксайский район). Потому есть версия, что его сбил поезд.

- По предварительным данным, молодой человек являлся жителем Зимовников (Ростовская область), работал на судостроительно-судоремонтном заводе в городе Аксае, - пояснили в следкоме. - В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в декабре в Ростове поезд насмерть сбил 19-летнего студента из Ингушетии, который переходил пути. Как оказалось, он был в наушниках, потому не слышал сигналы, подаваемые машинистом локомотива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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