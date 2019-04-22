2019-04-22T18:22:40+03:00
Происшествия

Трое жителей Ростова-на-Дону по липовым документам получали пенсию по инвалидности

В отношении них возбуждены уголовные дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Следователи вычисляют всех "покупателей" инвалидностей.Следователи вычисляют всех "покупателей" инвалидностей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Трое жителей Ростова-на-Дону стали фигурантами уголовных дел по факту мошенничества с выплатами. Как сообщил региональный следком, в период с 2012 по 2019 годы они незаконно приобрели справки об инвалидности, после чего оформили пенсию.

- Всего каждый из подозреваемых незаконно получил из средств федерального бюджета денежные суммы от 300 тысяч до 900 тысяч рублей, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Напомним, справками торговал руководителя бюро № 30 - филиала ФКУ «ГБ МСЭ по РО» Минтруда России. Схема действовала в течение семи лет, а участвовал в ней не только начальник бюро, но и трое подчиненных (в отношении них дела еще расследуют). Официально доказано 57 эпизодов продажи справок, но, скорее всего, липовых инвалидностей более 15 тысяч.

Предполагается, что всех, кто незаконно получал пенсию и различные льготы, обяжут вернуть все государству. Во всяком случае тех, кого поймают за руку. А проверять будут каждого, кто в течение последние пяти лет получил инвалидность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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