2019-04-23T10:25:32+03:00
Общество

Чиновники Ростовской области хотят обложить налогом самозанятых

Репетиторы, няни и домашние кондитеры должны будут платить государству 4 процента от своих доходов
Оксана АРТЕМОВА
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Ростовская область прорабатывает изменение законодательстваРостовская область прорабатывает изменение законодательстваФото: Евгения ГУСЕВА
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Чиновники Ростовской области задумали вступить в число регионов России, где в пилотном режиме введен налог на самозанятых (репетиторов, нянь, блогеров, пекарей тортов и т.д.). По словам министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, ее ведомству поручено проработать этот вопрос, сообщает портал donnews.ru. Сейчас власти подсчитывают свои возможные потери и приобретения в связи с возможным введением новой формы налогообложения. Главный плюс, который видят власти - это выход из тени большого количества людей, которые работают "на себя" и не имеют возможности платить налоги, даже если являются добросовестными гражданами. Опасения в том, что недобросовестные индивидуальные предприниматели смогут переметнуться туда, где нужно будет меньше платить.

Напомним, на данный момент в число регионов, где самозанятые могут официально легализоваться, входят Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. Ставка составляет 4 процента для физических лиц и 6 процентов - для юридических. Под новую систему налогообложения могут попасть те, чей доход в год не превышает 2,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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