Ростовчан возмутило хранение булочек на полу в школьной столовой

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-24T10:43:00+03:00

Очевидец выложил фотографию в сеть, а затем принес извинения за распространение порочащей школу информации

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Ростовчане в социальной сети активно обсуждают снимок, сделанный на кухне средней школы № 100, расположенной в Северном микрорайоне. Очевидец тайком сфотографировал, как противень со свежевыпеченными булочками лежит на полу, и ему не понравилось такое отношение к продукту, которым собираются кормить детей.

- Булочки лежат на полу. Вряд ли СанПиН одобрит такое отношение к ученикам и их питанию, - пишет возмущенный автор снимка, который решил остаться анонимным.

Не все горожане поняли его недовольство. Многие отметили, что булочки все-таки лежат на противне, а значит - никакой антисанитарии. Но возмущенных этой картиной тоже немало.

- Все равно, поднос на полу - это не нормально. Места другого не было что ли? Можно и тарелку в подъезде поставить. А что такого? - прокомментировала школьница Мария Краснова.

- По норме "ящики и корзины необходимо размещать на подтоварниках на расстоянии не менее 30 см от пола". Подловили столовку, - добавил ростовчанин Сергей Брусников.

"Комсомолка" позвонила в школу и выяснила, что там сейчас проводят служебное расследование по данному факту, и уже выяснилось, что фотографию сделал не один из учеников, а посторонний человек, который утром оказался в столовой.

- На адрес школы уже пришли публичные извинения от человека, который сделал это фото. Он пообещал удалить снимок из социальных сетей и распространить в городские паблики сообщение со своими извинениями в адрес школы, - рассказала и. о. директора учебного заведения Анна Степанова.

ИСТОЧНИК KP.RU