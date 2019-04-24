2019-04-24T10:43:00+03:00
Общество

Ростовчан возмутило хранение булочек на полу в школьной столовой

Очевидец выложил фотографию в сеть, а затем принес извинения за распространение порочащей школу информации
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Ростовчане в социальной сети активно обсуждают снимок, сделанный на кухне средней школы № 100, расположенной в Северном микрорайоне. Очевидец тайком сфотографировал, как противень со свежевыпеченными булочками лежит на полу, и ему не понравилось такое отношение к продукту, которым собираются кормить детей.

- Булочки лежат на полу. Вряд ли СанПиН одобрит такое отношение к ученикам и их питанию, - пишет возмущенный автор снимка, который решил остаться анонимным.

Не все горожане поняли его недовольство. Многие отметили, что булочки все-таки лежат на противне, а значит - никакой антисанитарии. Но возмущенных этой картиной тоже немало.

- Все равно, поднос на полу - это не нормально. Места другого не было что ли? Можно и тарелку в подъезде поставить. А что такого? - прокомментировала школьница Мария Краснова.

- По норме "ящики и корзины необходимо размещать на подтоварниках на расстоянии не менее 30 см от пола". Подловили столовку, - добавил ростовчанин Сергей Брусников.

"Комсомолка" позвонила в школу и выяснила, что там сейчас проводят служебное расследование по данному факту, и уже выяснилось, что фотографию сделал не один из учеников, а посторонний человек, который утром оказался в столовой.

- На адрес школы уже пришли публичные извинения от человека, который сделал это фото. Он пообещал удалить снимок из социальных сетей и распространить в городские паблики сообщение со своими извинениями в адрес школы, - рассказала и. о. директора учебного заведения Анна Степанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону мужчина сбежал из магазина, примерив на руку часы за 400 тысяч рублей
Ростовская прокуратура обязала избавиться от змей, поселившихся в заброшенном доме
На дорогах Ростова-на-Дону нашли небезопасные барьерные ограждения
В Ростовской области открылся первый исправительный центр
«Проекториума RSM»: проектные команды презентуют свои разработки для компании Ростсельмаш
Аграриев из Ростовской области поддержит ВТБ
«Такая обаяшка!»: Русская Русалка Влада Чигирева в купальнике щегольнула очередной медалью
Погода на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: обещают до плюс 27 градусов и без дождей
В Ростове-на-Дону пожарные спасли трех кабанов, когда тушили возгорание камыша
Голый мужик: в Ростове-на-Дону с крыши дома сняли обнаженного гражданина
В Ростовской области задержали браконьера с уловом на сто тысяч рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 25 апреля 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону запретили выгуливать собак на стадионах и детских площадках
В гараже жителя Ростова-на- Дону нашли два килограмма гашиша и марихуаны
Как в Ростове-на-Дону будут выдавать пенсии на майские праздники 2019
Ростов - Локомотив 24 апреля 2019: где смотреть матч 25-го тура РПЛ
Стоп-заявки в мобильном приложении «Мой брокер» от «БКС Брокер»
В Ростове-на-Дону на Садовой разрешат останавливаться по выходным
В Ростове-на-Дону стартовал южный этап автопробега Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»
Соцсети: в Ростове-на-Дону "семерка" разогналась до 235 километров в час
В ванной и на каблуках: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова продемонстрировала поклонникам новый образ
«Сандалики бы еще одел»: Хейтеры обсуждают семейное фото футболиста Тарасова
«Идеал красоты и мудрости»: Подписчики в восторге от роскошного декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой
1 мая в центре Ростова-на-Дону пройдет шоу мотофристайлеров
«Везет же Игорю»: Поклонники обсуждают фото Виктории Лопыревой в коротких шортиках
Строительство завода в Волгограде будет финансировать ВТБ
Одну десятую часть всей рыбы в России вырастили в 2018 в Ростовской области
В Ростове-на-Дону сломался электробус, купленный к ЧМ-2018