2019-04-24T14:27:43+03:00
Авто

На дорогах Ростова-на-Дону нашли небезопасные барьерные ограждения

Члены ОНФ раскритиковали установку «Нью-Джерси» на улицах города
Илья БОГОМОЛОВ
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Участники рейда осмотрели дорожные ограждения типа «Нью-Джерси» на улице Стадионной. Фото: ОНФ.Участники рейда осмотрели дорожные ограждения типа «Нью-Джерси» на улице Стадионной. Фото: ОНФ.
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Бетонные блоки типа «Нью-Джерси» на пяти улицах Ростова-на-Дону не соответствуют чертежам, указанным в контракте на обустройство дорог. Это выяснили представители Общероссийского народного фронта во время совместного рейда с сотрудниками прокуратуры, ГИБДД и независимыми экспертами.

К примеру, они осмотрели дорожное ограждение «Нью-Джерси» на улице Стадионной и оказалось, что около 70% его элементов имеют дефекты в виде выкрашивания и отслаивания. На протяжении 100-150 метров стоят разные по толщине блоки, хотя должны быть одинаковые.

- Эти барьеры обязательно должны быть соединены между собой специальным замком, чтобы в случае аварии не могли опрокинуться и допустить выезд машины на "встречку". По документам мы видим конструкцию, соответствующую нормам и ГОСТу. Но что мы видим на дороге? Опасную для эксплуатации конструкцию. Часть блоков не армирована так, как должно быть армировано «Нью-Джерси», – отметил член регионального штаба ОНФ Сергей Левченко.

На проспекте Нагибина барьеры массивнее и больше, чем на Стадионной, но они также не соединены замком. Это видно по одному из блоков, уже смещенному влево, вероятно, в результате ДТП. Участники рейда выяснили, что практически во всех конкурсах на закупку этих ограждений выбранный подрядчик был единственным участником, следовательно, конкуренция фактически отсутствовала. Всю собранную информацию ОНФ собирается передать в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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