Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за выжигания камыша
Днем, 24 апреля, ростовчане стали жаловаться в социальных сетях на дым, которым заволокло центр города, западный жилой массив, Военвед, улицу Ленина, Сельмаш и Александровку. Люди пишут, что им трудно дышать, в воздухе летает пепел.
Источником дыма, как сообщили в региональном управлении МЧС, стал пожар в поселке Каратаево, что расположен на западной окраине донской столицы, за Левенцовкой. Однако это не чрезвычайно происшествие - местная администрация планово выжигает камыш.
Обсуждая эту новость в социальных сетях многие ростовчане достаточно резко высказываются в отношении чиновников, которые решили устроить пал камыша.
- Устроили прям экологическую катастрофу какую-то! Дыма все больше становится. И в центре, и на Западном - везде. Через закрытые окна уже вонь просачивается, - возмущается ростовчанка Ирина Силина.
ИСТОЧНИК KP.RU