Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за выжигания камыша

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-24T17:06:44+03:00

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Днем, 24 апреля, ростовчане стали жаловаться в социальных сетях на дым, которым заволокло центр города, западный жилой массив, Военвед, улицу Ленина, Сельмаш и Александровку. Люди пишут, что им трудно дышать, в воздухе летает пепел.

Источником дыма, как сообщили в региональном управлении МЧС, стал пожар в поселке Каратаево, что расположен на западной окраине донской столицы, за Левенцовкой. Однако это не чрезвычайно происшествие - местная администрация планово выжигает камыш.

Обсуждая эту новость в социальных сетях многие ростовчане достаточно резко высказываются в отношении чиновников, которые решили устроить пал камыша.

- Устроили прям экологическую катастрофу какую-то! Дыма все больше становится. И в центре, и на Западном - везде. Через закрытые окна уже вонь просачивается, - возмущается ростовчанка Ирина Силина.

ИСТОЧНИК KP.RU