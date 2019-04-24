2019-04-24T17:14:27+03:00
Общество

«Прям бабочки разлетались в животе»: Ростовская художница подарила портрет группе «Каста»

Поклонники уже назвали ростовскую группу легендой, а портрет ростовчанки шедевром
ГОШЕВ Игорь
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Ростовская художница подарила портрет группе «Каста». Фото: Инстаграм Натальи Устименко.Ростовская художница подарила портрет группе «Каста». Фото: Инстаграм Натальи Устименко.
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Ростовская художница Наталья Устименко без дела не сидит. Молодая ростовчанка рисует портреты звезд - тех, кто кажется ей красивыми, а потом дарит их артистам. На этот раз из под ее кисти вышли солисты ростовской рэп-группы «Каста».

- Мне есть, чем гордиться в своей жизни, - подписала она совместную фотографию с ребятами. - Я давно не испытывала чувства волнения. Но, перед встречей у меня прям «бабочки» разлетались в животе и это круто.

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Мне есть, чем гордиться в своей жизни
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А еще добавила: «До сих пор моя улыбка не сползает с лица. Я счастлива, и благодарю жизнь за такие подарки судьбы. Встреча прошла очень круто, концерт ваааще разнос! Я пела, прыгала, танцевала и улыбалась, улыбалась, улыбалась, улыбалась».

Поклонники художницы уже поставили несколько сотен лайков, многие в комментариях назвали популярных теперь уже российских рэперов легендой, а портрет ростовчанки шедевром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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