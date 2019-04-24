В Аксае арестовали мужчину, который на базе отдыха до смерти забил незнакомца

СЕГОДНЯ 18:42 2019-04-24T18:44:21+03:00

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В Аксае взят под стражу 33-летний житель Ростова-на-Дону. Согласно официальной версии, он избил человека настолько сильно, что тот скончался. Все случилось на базе отдыха станицы Ольгинской, где вечером 21 апреля отдыхали две компании.

- По версии следствия, подозреваемый спровоцировал конфликт с ранее незнакомым 38-летним мужчиной, в ходе которого нанес ему не менее трех ударов руками по голове, после чего скрылся с места происшествия, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - В результате причиненных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи сейчас разбираются в причине конфликта, опрашивают очевидцев и родных погибшего в случайной разборке.

ИСТОЧНИК KP.RU