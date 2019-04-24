В Аксае арестовали мужчину, который на базе отдыха до смерти забил незнакомца
В Аксае взят под стражу 33-летний житель Ростова-на-Дону. Согласно официальной версии, он избил человека настолько сильно, что тот скончался. Все случилось на базе отдыха станицы Ольгинской, где вечером 21 апреля отдыхали две компании.
- По версии следствия, подозреваемый спровоцировал конфликт с ранее незнакомым 38-летним мужчиной, в ходе которого нанес ему не менее трех ударов руками по голове, после чего скрылся с места происшествия, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - В результате причиненных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Следователи сейчас разбираются в причине конфликта, опрашивают очевидцев и родных погибшего в случайной разборке.
ИСТОЧНИК KP.RU