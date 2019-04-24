Нанес ущерб на 7 млн рублей: в Новочеркасске экс-директор департамента строительства попал под следствие

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-24T19:04:32+03:00

В Новочеркасске еще один чиновник оказался под следствием Фото: СУ СК России по РО

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В Новочеркасске под следствием оказался еще один чиновник. В отношении ныне бывшего директора департамента строительства и городского развития возбудили уголовное дело. Подозревают в превышении должностных полномочий и халатности.

- По версии следствия, подозреваемый, зная о не завершении работ по муниципальным контрактам, заключенным в ноябре 2017 года на строительство двух многоквартирных домов, дал распоряжение об оплате коммерческой организации работ, причинив тем самым ущерб бюджету в общей сумме более 7 миллионов рублей, - пояснили в региональном следкоме.

Напомним, в январе нынешнего года на взятке погорел первый заместитель главы администрации Новочеркасска. Согласно официальной версии, он взял миллион рублей у подрядчика, а взамен чиновник обещал "покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом, предмет которого - ремонт участка трамвайного пути с привязкой к опорам контактной сети". Но договоренность вмешались сотрудники ФСБ, которые зашли в кабинет сразу после того, как деньги были переданы.

ИСТОЧНИК KP.RU