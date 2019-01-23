2019-01-23T11:42:46+03:00
Происшествия

Взяли в кабинете: в Новочеркасске первый замглавы администрации попался на взятке в миллион рублей

Сергей Басакевич находится в следственном изоляторе
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сергей Басакевич. Фото: сайт администрации НовочеркасскаСергей Басакевич. Фото: сайт администрации Новочеркасска
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Первого заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича подозревают в получении взятки. Как сообщает источник в правоохранительных органах, в отношении него уже возбуждено уголовное дело, а сам чиновник находится в следственном изоляторе.

- По версии следствия, 22 января подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил взятку в размере 1 млн рублей, - сообщила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

За эти деньги чиновник обещал "покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом, предмет которого - ремонт участка трамвайного пути с привязкой к опорам контактной сети". Но договоренность вмешались сотрудники ФСБ, которые зашли в кабинет сразу после того, как деньги были переданы.

- На данный момент проводятся следственные действия, - говорят в правоохранительных органах. - Решается вопрос о мере пресечения.

Фото из кабинета Сергея Басакевича. Фото: www.1rnd.ru

Фото из кабинета Сергея Басакевича. Фото: www.1rnd.ru

Согласно открытым источникам, 44-летний Сергей Басакевич был назначен на должность заместителя в феврале прошлого года (до этого работал в Октябрьском районе, как и нынешний глава администрации Новочеркасска). За его плечами большой опыт работы в органах местного самоуправления, а еще он кандидат технических наук.

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Коррупционная преступность по определению латентна, то есть не видна, не лежит на поверхности. Вот исчезновение человека, убийство скрыть очень сложно, потому цифры по насильственным преступлениям практически соответствуют реальности. Что касается коррупции, то мы видим вершину айсберга. Когда одна сторона берет деньги, другая - дает, то они заинтересованы в конечной цели и молчании. Достигли цели и довольны. Львиная доля громких коррупционных преступлений последних лет является результатом деятельности оперативных служб (подробности)

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