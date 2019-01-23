Взяли в кабинете: в Новочеркасске первый замглавы администрации попался на взятке в миллион рублей

Первого заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича подозревают в получении взятки. Как сообщает источник в правоохранительных органах, в отношении него уже возбуждено уголовное дело, а сам чиновник находится в следственном изоляторе.

- По версии следствия, 22 января подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил взятку в размере 1 млн рублей, - сообщила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

За эти деньги чиновник обещал "покровительство в принятии работ, предусмотренных муниципальным контрактом, предмет которого - ремонт участка трамвайного пути с привязкой к опорам контактной сети". Но договоренность вмешались сотрудники ФСБ, которые зашли в кабинет сразу после того, как деньги были переданы.

- На данный момент проводятся следственные действия, - говорят в правоохранительных органах. - Решается вопрос о мере пресечения.

Фото из кабинета Сергея Басакевича. Фото: www.1rnd.ru

Согласно открытым источникам, 44-летний Сергей Басакевич был назначен на должность заместителя в феврале прошлого года (до этого работал в Октябрьском районе, как и нынешний глава администрации Новочеркасска). За его плечами большой опыт работы в органах местного самоуправления, а еще он кандидат технических наук.

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