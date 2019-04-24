СЕГОДНЯ 19:29 2019-04-24T19:30:53+03:00

На месте пожара работают спасатели Фото: ГУ МЧС России по РО

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Под Ростовом загорелся природный парк «Донской». Как сообщила служба спасения, первая информация о возгорании на острове поступила 24 апреля в 15:17.

- Строений и населения на острове нет, отсутствует угроза распространения огня, - пояснили в региональном МЧС.

На данный момент известно, что огонь тушат 40 человек, которые задействовали 14 единиц техники, в том числе лодки, чтобы добраться до места горения. К острову также направлен специальный катер.

Напомним, днем Ростов-на-Дону заволокло дымом. Источником стало возгорание в поселке Каратаево, что расположен на западной окраине донской столицы, за Левенцовкой. Однако это не чрезвычайно происшествие - местная администрация планово выжигало камыш.

ИСТОЧНИК KP.RU