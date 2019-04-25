2019-04-25T10:01:28+03:00
Авто

Ростовчане продолжают сами засыпать ямы на дорогах

В социальных сетях появился новый видео-факт самостоятельного ремонта дороги
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
Изменить размер текста:

В социальной сети появилось видео хорошего поступка ростовчанина, который сам решил засыпать ямы на дороге в своем районе. Молодого человека зовут Антон. Накануне вечером, 24 апреля, он потрудился в Нахичевани, избавив одну из улиц от двух выбоин.

В комментариях под роликом ростовчане хвалят парня, но опасаются, что его могут оштрафовать за самоуправство.

- У нас за это уже штрафовали, - прокомментировал один из пользователей. - Парня могут найти и штрафануть. Он, может, и от чистого сердца делает, но будут заявлять, что делает хуже, так как не по ГОСТу. И по боку, что наши дорожники тоже делают коряво и на пару недель минимум.

Ростовчанин заделал яму на дороге - 24.04.19.Это Ростов-на-Дону!

Напомним, ранее ростовский таксист прославился подобным поступком, рассказав о нем в своем блоге. Водитель Леонид рассказал подписчикам, что каждый автомобилист может повторить его действие и сделать город немного безопаснее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону почтальон присвоила деньги инвалида
Как в Ростове-на-Дону на Пасху 2019 будет работать общественный транспорт: расписание автобусов, маршруток и трамваев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев: передача ЦГБ в частные руки отменяется
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал отставку сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарева
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за период 12 месяцев, завершившийся 31 декабря 2018 года, в соответствии с МСФО
Отключение света в Ростове-на-Дону 26 апреля 2019: где и когда
В Ростовской области почти 500 человек стали жертвами клещей
В ВТБ запустили сервис пополнения карт сторонних банков
Льготная стерилизация собак и кошек 2019 Ростов-на-Дону: акция проходит каждый месяц
Акция «Георгиевская ленточка» 2019 Ростов-на-Дону: где и когда взять
Отключение холодной воды Ростов-на-Дону 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону вновь перенесли срок открытия нового кладбища
Под Ростовом загорелся природный парк
Нанес ущерб на 7 млн рублей: в Новочеркасске экс-директор департамента строительства попал под следствие