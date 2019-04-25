Ростовчане продолжают сами засыпать ямы на дорогах

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-25T10:01:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальной сети появилось видео хорошего поступка ростовчанина, который сам решил засыпать ямы на дороге в своем районе. Молодого человека зовут Антон. Накануне вечером, 24 апреля, он потрудился в Нахичевани, избавив одну из улиц от двух выбоин.

В комментариях под роликом ростовчане хвалят парня, но опасаются, что его могут оштрафовать за самоуправство.

- У нас за это уже штрафовали, - прокомментировал один из пользователей. - Парня могут найти и штрафануть. Он, может, и от чистого сердца делает, но будут заявлять, что делает хуже, так как не по ГОСТу. И по боку, что наши дорожники тоже делают коряво и на пару недель минимум.

Ростовчанин заделал яму на дороге - 24.04.19.Это Ростов-на-Дону!

Напомним, ранее ростовский таксист прославился подобным поступком, рассказав о нем в своем блоге. Водитель Леонид рассказал подписчикам, что каждый автомобилист может повторить его действие и сделать город немного безопаснее.

ИСТОЧНИК KP.RU