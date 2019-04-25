2019-04-25T11:27:15+03:00
Общество

В Ростовской области почти 500 человек стали жертвами клещей

Статистику с начала года подвели в региональном Управлении Роспотребнадзора
Ольга ГОПАЛО
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Жертвами клещей чаще становятся жители Ростова-на-Дону.Жертвами клещей чаще становятся жители Ростова-на-Дону.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В региональном Управлении Роспотребнадзора подвели статистику по обращениям жителей Ростовской области в больницы. Причина - укусы клещей. По данным ведомства, с начала года таковых оказалось 490 пациентов, из которых около 200 - это дети и подростки в возрасте до 14 лет. Известно, что пока большинство обратившихся — жители донской столицы. Также в пятерке пациенты из Таганрога, Неклиновского, Песчанокопского и Сальского района.

В настоящее время специалисты обрабатывают спецреагентами поля, парки и другие места, где могут обитать кровопийцы. Жителей просят не заниматься самолечением — лучше обратиться сразу в травмпункт или в больницу, если почувствовали недомогание или поднялась температура.

Кроме того, отправляясь на природу, важно подбирать правильную одежду, на которой должны быть плотно прилегающие манжеты, а еще проводить взаимоосмотры каждые 15 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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