СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-25T12:37:44+03:00

Выясняем, до какого часа в Ростове-на-Дону на пасху 2019 будет работать общественный транспорт. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Выясняем, до какого часа в Ростове-на-Дону на пасху 2019 будет работать общественный транспорт на Пасху 2019

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Как в Ростове-на-Дону на Пасху 2019 будет работать общественный транспорт: расписание автобусов, маршруток и трамваев. Об этом рассказали в Департаменте транспорта донской столицы. Известно, что по такому поводу было выпущено специальное распоряжение, согласно которому все транспортные предприятия города, должны продлить работу автобусов в ночь на 28 апреля 2019.

Правда, речь идет только о муниципальных маршрутах. Зато ходить они будут до 03:00 28 апреля.

Как уже сообщала газета «Комсомольская правда-Ростов», в этот день праздничные богослужения пройдут во всех донских храмах. Расписание служб можно уточнить на сайте каждого. По традиции митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратится к верующим со своим пасхальным приветствием.

- Произойдет это в Ростовском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где пройдет вечерняя служба, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь донской Митрополии Игорь Петровский. - Она начнется 27 апреля в 23:00 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU