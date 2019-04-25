Как в Ростове-на-Дону на Пасху 2019 будет работать общественный транспорт: расписание автобусов, маршруток и трамваев
Как в Ростове-на-Дону на Пасху 2019 будет работать общественный транспорт: расписание автобусов, маршруток и трамваев. Об этом рассказали в Департаменте транспорта донской столицы. Известно, что по такому поводу было выпущено специальное распоряжение, согласно которому все транспортные предприятия города, должны продлить работу автобусов в ночь на 28 апреля 2019.
Правда, речь идет только о муниципальных маршрутах. Зато ходить они будут до 03:00 28 апреля.
Как уже сообщала газета «Комсомольская правда-Ростов», в этот день праздничные богослужения пройдут во всех донских храмах. Расписание служб можно уточнить на сайте каждого. По традиции митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратится к верующим со своим пасхальным приветствием.
- Произойдет это в Ростовском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где пройдет вечерняя служба, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь донской Митрополии Игорь Петровский. - Она начнется 27 апреля в 23:00 (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU