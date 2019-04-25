2019-04-25T12:37:44+03:00
Общество

Как в Ростове-на-Дону на Пасху 2019 будет работать общественный транспорт: расписание автобусов, маршруток и трамваев

Выясняем, до какого часа в Ростове-на-Дону на пасху 2019 будет работать общественный транспорт на Пасху 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, до какого часа в Ростове-на-Дону на пасху 2019 будет работать общественный транспорт. Фото: администрация Ростова-на-Дону.Выясняем, до какого часа в Ростове-на-Дону на пасху 2019 будет работать общественный транспорт. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

Как в Ростове-на-Дону на Пасху 2019 будет работать общественный транспорт: расписание автобусов, маршруток и трамваев. Об этом рассказали в Департаменте транспорта донской столицы. Известно, что по такому поводу было выпущено специальное распоряжение, согласно которому все транспортные предприятия города, должны продлить работу автобусов в ночь на 28 апреля 2019.

Правда, речь идет только о муниципальных маршрутах. Зато ходить они будут до 03:00 28 апреля.

Как уже сообщала газета «Комсомольская правда-Ростов», в этот день праздничные богослужения пройдут во всех донских храмах. Расписание служб можно уточнить на сайте каждого. По традиции митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратится к верующим со своим пасхальным приветствием.

- Произойдет это в Ростовском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где пройдет вечерняя служба, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь донской Митрополии Игорь Петровский. - Она начнется 27 апреля в 23:00 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
График работы Почты России на майские праздники 2019 в Ростове-на-Дону: когда открыты отделения
В Ростове-на-Дону задержали банду, которая вывела в теневой оборот более 15 млрд рублей
Новым председателем совета руководителей Кировского района Ростова-на-Дону избран президент экономического вуза
«Усы надежды»: Русская Русалка Влада Чигирева примерила новый образ
«Секси и с чувством юмора все в порядке»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала смешное видео со съемок
В Ростове-на-Дону хулиган попал под следствие за укус полицейского
«Все, хватит худеть»: Поклонники просят «Миссис Россия» Полину Диброву остановиться
«Давно пора!»: Звезда Playboy Мария Лиман подумывает о материнстве
«В лучах заката»: Известная пловчиха Юлия Ефимова попрощалась с Москвой
В ЮФУ стартует Всероссийский педагогический хакатон
«Да ты — огонь!»: «Мистер Вселенная» Эдуард Кривенко запел
В Ростове-на-Дону выберут лучших молодых преподавателей
В Ростовской области отец-алиментщик отдал долг после того, как у него забрали права
В Ростове-на-Дону ЕГЭ и ГИА будут сдавать 13 тысяч выпускников
В общественном транспорте Ростова-на-Дону больше нет желтых валидаторов