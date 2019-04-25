В общественном транспорте Ростова-на-Дону больше нет желтых валидаторов

СЕГОДНЯ 15:24 2019-04-25T15:24:50+03:00

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В общественном транспорте Ростова-на-Дон больше не останется желтых валидаторов. Причина - частые жалобы на их поломку от пассажиров. Поэтому сейчас и производится их демонтаж.

В настоящее время в городе проходят масштабные обновления системы оплаты проезда. В частности, им на смену уже пришли новые аппараты с расширенным функционалом и с поддержкой NFC-технологий, которые могут принимать оплату, в том числе и банковскими картами, при помощи мобильников.

Как сообщили в Агентстве развития платежных систем (там и занимаются установкой, - прим. автр.) новые терминалы не только более надежны, но и быстрее обрабатывают карты. Они уже появятся в 1581 транспортном средстве города.

Напомним, как рассказал в студии радио «Комсомольская правда -Ростов» на 89,8 FM руководитель Департамента транспорта Ростова-на-Дону, безналичная оплата за проезд в городе уже достигает 70 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU