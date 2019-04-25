2019-04-25T16:56:46+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону хулиган попал под следствие за укус полицейского

Возбуждено уголовное дело
Илья БОГОМОЛОВ
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На 35-летнего ростовчанина завели уголовное дело за то, что он укусил сотрудника полиции. Инцидент произошел 6 апреля в здании железнодорожного вокзала Ростов Главный. Стражи порядка задержали мужчину за мелкое хулиганство и повели его в отдел. Но подозреваемый не собирался сдаваться. Вначале он угрожал одному из полицейских, что побьет его, а затем рассвирепел и укусил правоохранителя за большие пальцы обеих рук. Нападавшего пришлось оттаскивать от служителя закона.

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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